民眾黨立委吳欣盈被點名參選新竹市或新竹縣第二選區立委，人在國外的吳欣盈今天說，她在慎重評估新竹的選區，新竹有一些淵源，新竹的性質也跟她個人所關心、倡導的議題有相當的連結，這是一個很重大的決定，回國後會跟主席柯文哲、黨部溝通想法，再向大家公布。

吳欣盈將於台灣時間今（19日）下午應歐洲議會國貿委員會（INTA）邀請，出席「加強與台灣投資及貿易關係」公聽會，成為首會出席歐洲議會公聽會並擔任主講人的立法委員，會前連線接受媒體聯訪。

媒體問選區是否在新竹市或新竹縣第二選區擇一，吳欣盈說，她在慎重評估新竹的選區，這幾個禮拜之內會對外公開她的決定，現在她人在國外，過幾天要回來審立法院臨時會的議題，到時候會跟主席柯文哲、黨部溝通想法，再向大家公布。

吳欣盈指出，自己因家族背景關係，與新竹有一些淵源，竹科有很多年輕家庭，很多需要更好的教育、雙語教育等，新竹的性質也跟她個人所關心、倡導的議題有相當的連結。

吳欣盈說，這是一個很重大的決定，不過她一個人到歐盟，稿子要自己寫，還有QA，身為台灣第一個立委在歐盟議會演講，同時是開場發言人，先一步一步完成再說，不過就如她所說，「新竹是一個可能性」。