國民黨中常會今日通過第11屆立委選舉第13梯次提名案，桃園市第6選區提名桃園市議長邱奕勝辦公室秘書邱若華參選，對手是無黨籍立委趙正宇，彰化縣第2選區提名救國團彰化縣團委會主委楊曜聰參選，則將對上民進黨立委黃秀芳。

朱立倫表示，桃園市第六選區邱若華年輕，是扎根基層的優秀女同志，過去多年來在基層服務，為地方排解很多困難，本身留學英國碩士，返鄉在中壢、八德、大溪等選區打拚，希望她能夠贏得勝選 。

至於彰化第二選區，朱立倫表示，提名楊曜聰，他是牙醫出身，也是博士、教授，是救國團主委，在地方深耕多年，家族為地方有很多貢獻，透過公平初選提名楊曜聰，希望大家給予他們加油努力，一起團結勝選

朱立倫並偕同中央提名委員會成員桃園市長張善政、國民黨副主席夏立言、國民黨秘書長黃健庭等，共同為2位被提名人加油打氣，高呼「凍蒜」、「國民黨加油、團結、勝利」等口號。