彰化市不二坊蛋黃酥每顆單價50元，搶手程度不輸陳耀訓的紅土蛋黃酥。（孫英哲攝）

擁有「蛋黃酥界愛馬仕」封號的陳耀訓「紅土蛋黃酥」今天開賣，系統開放1分鐘就被搶購一空，搶手程度有如在搶五月天演唱會門票。在蛋黃酥界同樣知名的彰化不二坊蛋黃酥也釋出中秋節公告，強調8月16日起開放電話訂購中秋節訂單，預料屆時將又掀起一波搶購潮。

彰化不二坊在其臉書粉絲專頁貼出2023年中秋節公告聲明指出，該店將於8月16日起開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每天上午9點至12點及下午2點30分至5點30分，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。

不二坊指出，中秋節訂單不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單，後續將另行公告。

不二坊也再度貼出價格調整公告表示，由於各類原物料成本上漲，為維持品的美味與食材的品質，自4月1日起調整蛋黃酥售價，6顆入為300元，即每顆漲為50元，另有15顆入及20顆入等包裝。

林姓民眾說，蛋黃酥的價格已漲了好幾波，現在1顆已漲到50元，說實在的有點貴，還好蛋黃酥並不是每天要吃的，還算可以接受，只不過每到中秋前夕想買盒不二坊蛋黃酥送親友，往往得大排長龍，比較讓人吃不消。