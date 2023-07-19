海盜歷經近幾年的衰敗期，球迷開始對球團的未來產生無限憧憬，因海盜19日大手筆，以創紀錄的920萬美元（約新台幣2億7685萬元）簽約金，和今年選秀會狀元史金斯（Paul Skenes）達成協議，正式成為海盜的一員。

此前紀錄是老虎一壘手托克森（Spencer Torkelson）的842萬美元，他是2020年選秀會成員，同樣也和史金斯是狀元郎身分，托克森只在小聯盟磨練1個半賽季，老虎便迫不及待將他拉上最高殿堂，但2個賽季下來平均打擊率只有2成15、0.615攻擊指數，狀元郎淪落成為聯盟平均以下的選手。

今年大聯盟不再以戰績好壞決定選秀順位，以防球隊出現擺爛狀況，去年戰績前3差的國民、運動家以及海盜都擁有16.5%的抽取狀元的機率，最終由海盜幸運中籤，不過關於狀元人選，史金斯和他的大學隊友克魯斯（Dylan Crews）都是球團的考量人選，也有人猜測海盜可能會以較低的簽約金和高中潛力股克拉克（Max Clark）達成協議，再將剩下的錢分攤在自家前段選秀球員身上。

這是海盜隊史第6次獲得狀元籤，但球員的養成方式可就讓人失望，2011年海盜挑走寇爾（Gerrit Cole）成為狀元郎，加入大聯盟先發輪值後表現也相當平穩，只是當時海盜要求寇爾改以控球為主的方式進行投球，雖然成績仍是出色，但限縮了寇爾的發揮，直到加盟太空人才轉型成為三振機器，兩度拿下大聯盟三振王。海盜去年選上的狀元捕手亨利戴維斯（Henry Davis），今年登上大聯盟竟被球團放在外野奔跑，令眾多球迷摸不著頭緒。