力積電第二季合併營收110.08億元，季減3.85％、年減達49.57％。營業虧損0.66億元，毛利率續降至16.81％、營益率負0.6％，均創歷年新低。不過，在業外收益大舉挹注下，稅後淨利6.17億元，季增近2.3倍、但年減達91.21％，每股盈餘0.15元。

合計力積電上半年合併營收224.58億元、年減達47.2％，營業利益2.68億元、年減達98.44％，毛利率17.78％、營益率1.19％，較去年同期50.97％、40.27％驟降。稅後淨利8.04億元、年減達94.11％，每股盈餘0.2元，均創同期新低。

力積電財務長邵章榮說明，第二季業外收益主要來自3部分，包括因建廠時程遞延、設備費用支付延後，較龐大的美元部位產生匯兌收益2.6億元，扣除聯貸利息後亦產生約2.5億元利息收益，以及15年前的債權消失迴轉3億元收益。

觀察力積電第二季產品概況，動態隨機存取記憶體（DRAM FDY）微降至31％，驅動IC持穩23％，離散元件微升至17％，電源管理晶片略降至9％。CMOS影像感測元件（CIS）自0.2％升至1％、嵌入式邏輯（IMC）升至自11％升至14％。