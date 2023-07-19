雲林縣四湖鄉參天宮關聖帝君廟為多元化服務信眾，準備發財金供信眾申借，只要擲得允筊，即可借得發財金600元，廟方19日表示目前已借出1100餘萬元，農曆6月24日關聖帝君聖誕將屆，近日求金者日多，建議將發財金存放在銀行帳戶內，或裝在紅包內隨身攜帶，有助財運與事業。

參天宮為四湖地區信仰中心，因靈蹟不斷，信徒與日俱增，至今已有上萬尊分靈，管理委員會於2014年1月開辦「發財金」申借，至今已9年多，經統計，已借出1140萬餘元，還金759萬餘元，還有381萬餘元未還金，但部分借金信眾感念關聖帝君保佑事業順利，還金後添油香錢有554萬餘元。

參天宮主委吳惠斌表示，廟方開辦發財金已近10年，但由於未廣為宣傳，知道的人並不多，農曆6月24日關聖帝君聖誕將屆，許多信眾前來參拜進香，得知可申借發財金，紛紛擲筊借金，只要提供身分證登記，擲出允筊即可借金600元，用來作為錢母幫助大家招財進寶、事業順利。

吳惠斌說，關聖帝君即三國時代的關雲長，俗稱關公、關老爺，除了忠肝義膽為世人敬佩，桃園三結義前是1名成功的商人，得道成仙後常協助信眾經營事業，因此被尊為「武財神」。2014年廟方開辦「發財金」，準備了600萬元，視情況隨時補充，不會有不足之虞，歡迎大家前來借金。

廟方指出，今年為擴大服務信眾，計畫製作「赤兔馬」塑像供信眾擲筊申借，赤兔馬為關公坐騎，象徵一馬當先、馬到成功，以廟內赤兔馬塑像為藍本加入香灰，極具紀念價值，目前尚在設計製作中，正式推出後會公告周知。