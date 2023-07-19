父親節最好的禮物。陸軍機步234旅劉姓二兵，因劉父在6月初急性肝硬化，危急下必須實施肝臟移植手術，劉兵當下毅然決然移植部分肝臟給父親，並於日前順利完成手術，劉父病情也相當穩定重獲健康。劉兵表示，一路看著父親當廚師拉拔自己長大，現在該是自己回報恩情的時候了，因此決定送給他一個最棒的父親節禮物。

劉父於今年6月5日因急性肝炎住進加護病房，醫生通知需要進行肝臟移植否則會有生命危險，雖劉兵經檢驗配對成功符合捐贈資格，但移植肝臟並非小手術，家人們一開始非常猶豫，最終劉兵堅持希望幫助父親恢復身體健康，說服家人後順利完成手術。

根據部隊長官表示，劉兵個性單純、孝順，於青年高中高職部水電科畢業後，因家中收入僅有劉父從事廚師工作，為分擔家中經濟便投身水電行業，後來於服兵役期間經幹部介紹，劉兵為了有穩定收入及增長自身眼界，在家人支持下毅然選擇投身軍旅。

臺中軍人服務站副站長聞訊，日前由陸軍機步234旅政戰主任林岳鋒上校陪同，前往劉兵家中探視，除關懷劉兵及父親的復原狀況外，同時也對他捐肝救父的孝心表達感佩，祝福他早日康復，回歸正常生活與重返工作崗位。

劉兵表示，感謝父母從小拉拔長大，也為了幫忙家裡經濟，而選擇從軍；現在爸爸身體有狀況，竭盡所能，讓爸爸找回健康，就是送給他最好的父親節禮物。