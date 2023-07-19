暑假是出國旅遊旺季，一名網友昨天準備從日本搭機回台，卻看到機場的告示板上，他的班機備註寫著「by bus」，看了一頭霧水，求助網友，是要坐巴士回台灣嗎？對此，有內行人解釋，意思是指「搭接駁巴士登機」，但沒想到貼文意外釣出ID名稱就叫做「bybus」的網友留言「叫我幹嘛？」

原PO昨天（18日）在PTT發問，「請問班機by bus是什麼意思？」他在日本血拚後錢都花光準備搭機回台，結果在找登機門時，看到他的班機後面備註寫「by bus」愣了，是要坐巴士嗎？他英文不好，不知道這是什麼意思。

貼文PO出後，大批網友紛紛搞笑留言：「超賣沒位子了，叫你自己去搭巴士」、「坐巴士回台灣啊，很難嗎」、「連巴士都不知道……這班要走巴士海峽啦」、「會用巴士載你到基隆啦，別怕」，最後有網友認真解答，「by bus」意思是要去指定登機門坐巴士到登機點，「搭小巴士到飛機啦，沒空橋，廉航吧」。

不過沒想到的是貼文竟釣出ID帳號剛好就叫「bybus」的網友留言「叫我幹嘛？」讓鄉民笑翻「居然釣到本尊」、「誰會取這ID，笑死」、「本人出沒於12樓，你可以問問他」。