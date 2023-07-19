高雄左營一輛救護車於今（19）日上午行駛至自由一路，未料一名女騎士似乎沒有看到救護車已經開啟警示燈，也沒聽到救護車鳴警報器，因為未禮讓救護車導致撞擊。24歲沈姓女騎士身上多處受傷送醫，且恐吞3600元罰鍰並被吊銷駕照。

左營分局調查，這起車禍發生在今日上午10時30分，地點是自由三路與大順一路口。新莊派出所與交通分隊獲報立即派人前往處理。

當時42歲簡姓男子駕駛救護車由自由一路南往北方向行駛於內側快車道，為了要趕到其他現場救人，因此開啟警示燈及鳴警報器穿越紅燈的路口。機車駕駛沈女由大順一路東往西方向行駛，雙方發生碰撞，導致救護車車頭及機車毀損，所幸救護車上並未載送病患，簡男並未受傷，沈女則多處擦挫傷，意識清楚，由另一輛救護車送往聯合醫院醫治，雙方沒有酒駕行為。

另現場由員警進行測繪、蒐證及交通疏導，相關肇事責任將陳報交通大隊研判。警方呼籲，根據道交條例45條2項，行經路口請減速慢行、注意左右來車，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，應立即避讓，違者將被罰3600元罰鍰並吊銷駕照。