外送平台foodpanda今（19日）天宣布從8月9日起加收「平台費」1至9元，就連pandapro會員也不例外，foodpanda表示基於使用者付費原則，為了維持平台的營運、產品開發，向用戶收取「平台費」，對象擴及全台及離島所有用戶。外帶自取、內用優惠及 pandago等服務則不在此限。

平台費收取金額依據訂單金額、消費者所在地區、外送距離、離尖峰時段而定，foodpanda表示經內部試算後，約6成的訂單其加收的平台費在3元以下。實際費用依 app 及官網結帳頁面顯示為準。

可能預料到用戶反彈，foodpanda這次不但提早預告，也祭出優惠，表示pandapro享有專屬折扣優惠，8月9日起，pandapro半年制及年費制所有用戶可享有連續3個月每月訂閱費 5 折限時回饋、月費制用戶續訂享5折限時限量優惠，詳細辦法將另行公佈；自7月26日起至12月底，連續23周推出每周三「超級會員日 Super Pro Day」，包括星巴克、麥當勞、大苑子等品牌，全品項獨家7折優惠，且不限訂購次數；至於全平台用戶，8月9日將再加碼提供定額優惠抵用券，可疊加前述優惠使用。

外送平台Uber Eats上個月底宣布加收5元至40元「服務費」，當時foodpanda表示「目前暫無相關規劃。」沒想到時隔不到1個月，今天就跟進。事實上，foodpanda早在去年6月7號就選6地區收取服務費，分別是雙北和基隆每筆5元，桃園和新竹每筆收取3元，因為6月6日公布後，隔天就開始加收，被認為是「突襲式」漲價，雖然祭出多項優惠，仍引發不少退訂爭議，甚至訂閱制的會員認為foodpanda違約，截至6月15日就有8百多人向消保處申訴。

foodpanda對此風波公開道歉，但指出平台費用途為支應平台維運成本，不屬於外送運費、折扣等pandapro優惠範疇，並表示其他國家的外送平台也有收取平台費的慣例，就算是訂閱用戶還是要付這筆費用，還說在使用服務條款中，很早就將平台費列入收費項目。

反觀競爭對手Uber Eats，6月30日開始加收「服務費」，但訂閱制的Uber One會員不受影響，不需額外負擔服務費。Uber Eats方面表示，因為屬結構性調整，收取服務費後整筆費用與過去相差不多，訂單量不受影響。foodpanda是否會再掀退訂潮，有待觀察。