台灣觀眾也能看到韓國歐巴的超嗨熱舞。（寬宏藝術提供）

WILD WILD《Dream》是一場結合力與美的視覺饗宴。（寬宏藝術提供）

韓國最狂野的18禁成人猛男秀音樂劇WILD WILD《Dream》將首次登台，台灣觀眾也能現場感受8位韓國歐巴的超嗨熱舞、近距離的貼身互動，享受完整75分鐘心跳加速的音樂劇，該演出在韓國為女性限定，這次來台更將首度開放男性同歡，絕對讓你臉紅心跳、欲罷不能，9月23日、24日將在台北Lagecy Max帶給大家前所未有的心動時刻。

該演出在韓國擁有超高人氣，以入睡的女性在夢中展開的夢幻旅程為主題，並從滿足女性幻想為出發，是一部韓國18禁以及僅有女性才能入場的限定音樂劇，這次來台將原汁原味完整重現75分鐘最狂野激情的演出，9月24日的下午場次更將首次開放男性入場一起同歡，享受最火辣的時光。

擁有超結實身材和迷人魅力的10位韓國歐巴演員李國榮、柳志翰、金士烘、金東熙、姜天一、李熙中、李潤濟、朴道鏡、鄭漢森、韓鎭煜將重磅登場（一場演出為8位歐巴），透過動感演技和豐富的舞蹈、特技，帶觀眾擺脫煩惱，跳脫平凡日常，盡情享受令人臉紅心跳的每個瞬間，現場更將藉由不同主題、服裝以及刀群舞、高空懸吊、擊鼓等吸睛演出，加上近距離的貼身互動，一步步揭開埋藏於觀眾內心深處的殷切渴盼。

今夏最撩動人心的演出，一場結合力與美的視覺饗宴，大家最愛西裝、制服甚至只圍著一條毛巾的各種歐巴一次擁有，讓韓國女性為之瘋狂，18歲以上成人限定的音樂劇，讓肌肉猛男陪你做一場逃離現實的美夢，一起趟臉紅心跳的心動之旅。「WILD WILD《DREAM》in TAIPEI」將於7月20日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票萊爾富、OK便利商店。