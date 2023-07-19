美國前總統川普（Donald Trump）近日受訪控訴，台灣把美國半導體業工作拿走了，引起外界熱議。對此，前立委沈富雄翻出了川普的多項爭議，砲轟他「胡說八道、滿口荒唐言」，也直言，川普有相當多的爭議，但支持度在共和黨中還是最高，顯示美國政治亂七八糟，比台灣還不如。

川普日前接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時指出，台灣拿走了美國所有的半導體業工作，他並聲稱，台灣人很聰明、「奪走了我們的事業」，美國應該要予以阻止，向台灣收稅，建立對台貿易壁壘。

沈富雄昨（18）日在政論節目《少康戰情室》直言，川普胡說八道、滿口荒唐言，還在敗選後煽動叛變，並且把機密資料帶回家藏起來，「什麼事都敢做，什麼話都敢講」，但卻在共和黨初選民調中支持度最高，這顯示美國的政治烏漆墨黑、亂七八糟，比台灣還不如。

沈富雄也指出，美國南方的農產品採收工作，多是由墨西哥人來做；這次台積電到亞利桑那州設廠所帶的人，也多是台灣人，會有這種狀況，是因為美國人不願意、也無法從事此類工作。

另外，行政院長陳建仁今接受質詢時表示，不同意川普的說法，因為他引述的數字根據是錯的，他應對事實有更多了解。陳建仁也直言，高階半導體都在台灣，但實際上IC設計是在美國處理，川普顯然對IC產業並不了解。