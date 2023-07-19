南投縣一家麵包店於去年7月間被查出儲存過期麵粉合計277.4公斤、過期酥油176公斤，縣府因此開罰6萬元，業者提起訴願但遭駁回，後再提行政訴訟辯稱未用過期原料，要求撤銷罰單。經南投地院審理，認定麵包店業者乃有規模之視頻批發販售業，針對食品如何區隔、是否過期分類不可諉為不知，因此駁回原告之訴。

根據判決書，南投縣府衛生局於2022年7月19日查獲該麵包店儲存過期麵粉合計277.4公斤、過期酥油176公斤。案經南投縣政府審理，以違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，判罰6萬元，麵包店業者亦憤而提起訴願。後經衛生部駁回訴願，麵包店業者不服，於是再提起行政訴訟。

麵包店業者辯稱，麵粉過期乃因廠商尚未前來更換，並表示未使用該原料製作商品，且部分麵粉袋外觀之有效日期標示不明，不能保證已過期。業者亦強調，舊的過期麵粉壓在下面，他用的是沒有過期的麵粉，並補充過期的酥油因與廠商有財務糾紛而不予採用，因此將這些原料堆置於靠墻處，再另向其他廠商購買酥油製作商品。後因業者未請工人，故未做退貨標示貼於該原料上，且他看不懂稽查表裡內容，也說明不清楚他們寫了什麼，卻急逼著他簽名。

南投縣衛生局表示，麵包店業者於7月26日訪談時提及他原料一律皆從外面置放的先用，並未注意放在裡面的原料已經過期，指稱此舉乃業者疏於管理，未落實先進先出原則，縣府是以儲存逾期食品，違反食品衛生法第15條第1規定開罰。

經南投地院審理，認定合法經營之食品業者，對於食品區隔、是否過期而分類另為利用或銷毀，均為業者所應必備之管控流程之模式，為合法經營食品批發業者所不可諉為不知。南投地院認為，南投縣府向業者開罰6萬元並未違法，因此駁回業者之訴。