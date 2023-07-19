58歲前中國小姐胡翡翠19日出席金鐘視后李芷麟贈畫台北市教育局、文化局儀式，久未公開露面的她，頂著一頭銀白頭髮現身，身材依舊姣好，被問及1988年同屆選拔中的第二名張淑娟日前無端捲入「晶華緋聞案」，胡翡翠表示，張淑娟只有選美後的前2年會一起參加活動，她有她個人生活圈，後來同時期選美的聚會她都沒參加，近年已沒有聯繫，坦言看到該新聞當然嚇到，也「不予置評」。

胡翡翠近年與朋友成立「中華體資美儀發展協會」並擔任理事長，也致力於許多藝文活動，姣好的體態讓人好奇事如何保養？她透露平常勤於走路、拉筋，強調走路姿勢正確很重要，姿勢沒走正確會傷身體。身高173公分的她，體重大約59、60公斤，不過她認為重要的是比例跟體態，而真正的健康要身心靈兼具。

她的一頭俐落白短髮成為全場焦點，胡翡翠說近年頭髮變白，怕傷身體，已3、4年放棄染髮，被誇俐落短髮很適合她，她透露是到百元快剪店造型剪的，小男生設計師照著她的意思，剪得很好，連去菜市場都會有人跑來問她哪裡剪的，她也都大方推薦；至於感情狀態？她坦言已單身近10年、沒有伴，「從最早選美剛選上，大家就以為一大堆人追我！」坦言對於戀愛仍有期待。

至於近來熱門性騷話題，她說自己倒還好，「當有人有這企圖時，會很很自然甩開，所以並沒有這種事！權勢性騷也沒碰過，可能我不笑時，人家就覺得好難親近吧！就不會有蒼蠅在身邊飛！」