民進黨總統參選人賴清德民調持續居於第一，但難以突破四成，據媒體報導，賴清德的「老南男」3人決策圈太小，讓扁朝3名幕僚淡出核心圈。前立委郭正亮今(19日)分析賴的競選策略並直言，「賴清德競總這些人，是民進黨有史以來最弱的競總 」，只有懂南部而已，台中以北他們都不懂，扁朝的馬永成、羅文嘉也沒有看到角色。

據《風傳媒》報導，賴清德民調難破4成，黨內質疑是賴清德本人、競辦總幹事潘孟安、黨秘書長許立明，「3個老南男」的決策圈狹隘，只有經營台南、高雄、屏東的經驗，不熟悉全國選戰節奏、模式。而前總統陳水扁曾倚重的3名幕僚邱義仁、馬永成、羅文嘉，已經淡出核心圈，對外謙稱「客卿」，無法多做改變。

《鏡週刊》報導也提到，多名綠營幕僚透露，「賴的打法看起來過度迷信陸戰」，「3個老南男」不熟悉台北政壇空戰節奏，用地方經營媒體那套打全國大選，甚至對媒體報導選聞，賴也不只一次在內部震怒，揚言要查洩密者，讓熟悉媒體操作的幕僚及線上記者傻眼。

郭正亮今在民眾黨網路節目《踢批批開講／眾亮集》表示，賴清德競總也不是懂陸戰，「只有懂南部而已，台中以北他們都不懂」。郭也直言，「賴清德競總這些人，是民進黨有史以來最弱的競總 」，可能文宣不會是他們操盤，但目前還沒有看到文宣，事實上馬永成、羅文嘉有進入競總，但也還沒看到角色。

郭正亮也分析選戰策略，因為文宣戰還沒開始，賴清德現在還沒有開始打，只是在用既有的意識型態，鞏固基本盤，所以賴現在打的都是台獨，沒有其他議題。

對於賴清德稱2024大選是「防守戰」，郭正亮也指出，因為賴要看國民黨最終是幾個人出來競選，若最後是4腳督，賴清德的策略就是對的，只要把台獨的票擴大解釋，支持度維持在35%，當選機率就非常高。