一位女作家在臉書上的發文最近引發熱議，內容提到「不吃路邊攤」、「國高中以後我沒有自己洗過頭」、「高鐵不該買自由座」等，引發兩極討論。譚艾珍的女兒歐陽靖稍早對此發文，雖沒指名道姓，但表示看到文中特別指出不想吃路邊攤是因為主要客群都是想省錢、方便的人才去吃，歐陽靖坦言這點她無法同意，認為若有路邊攤讓人想在大熱天中排隊等候，其實是考驗廚師的真功夫，意指路邊攤也有天堂級的美味。

歐陽靖稍早發文表示，最近在臉書看到有人轉貼同一則女作家的文章，文中呼籲大家與其貪小便宜，不如花更多錢過有品質的生活，被部分人貼上崇富標籤，歐陽靖認為：「每個人都有自己的人生哲學，不無道理也不需要批評」，然而文章裡提到路邊攤，直說是因為有更好的選擇，「路邊攤就是給方便、快速、簡單、不想花太多錢的客群吃的」，歐陽靖認為這點大錯特錯。

歐陽靖指出，許多米其林大廚或美食家造訪沒去過的都市，第一個計劃造訪的就是當地市場或路邊攤，因為是最快理解當地特色和美食品味的方式，許多小吃攤都是「一味專精」的達人，十幾年來拿手菜都是那幾道，會讓顧客多次想造訪，可見其精湛的廚藝和調味。

歐陽靖指出吃路邊攤不全然都是因為貪小便宜。（圖／中時資料照片）

最後，歐陽靖強調，她吃路邊攤從來不是因為便宜，而是喜歡它的人氣味、文化、技術，有些人去餐廳吃飯是為了在大熱天有冷氣吹，但若為了一份炒飯願意在夏天冒汗排隊，也許對這份食物的「真愛」程度大過於價錢多寡，並驚訝現在還有人認為吃路邊攤就是貪小便宜，「當然，大多人分享那篇文章是抱著奇文共賞的心態啦，我本身看到也是有嚇一跳」。