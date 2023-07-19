王毅見前國務卿稱，美對陸政策需要季辛吉式外交智慧。（大陸外交部）

大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅19日在北京會見美國前國務卿季辛吉。王毅指出，美國對華政策需要季辛吉式的外交智慧，需要尼克森式的政治勇氣。季辛吉強調無論如何困難，雙方都應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的。

王毅表示，季辛吉為中美關係破冰發展作出了歷史性貢獻，為增進兩國相互瞭解發揮著不可替代作用。中方珍視同老朋友建立的友誼。中國對美政策保持高度連續性，根本遵循就是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏，這三條是管根本的，也是管長遠的，是中美兩個大國正確相處之道。中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的。美國對華政策需要季辛吉式的外交智慧，需要尼克森式的政治勇氣。

王毅闡述了中方在台灣問題上的立場，強調一個中國是台灣問題最根本的現狀，台獨與台海和平水火不容，《上海公報》確定的一個中國原則必須恪守。如果美方真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對台獨，與台獨分裂行徑畫清界限。

季辛吉表示，美中兩國都有能力影響世界，美中保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉。無論如何困難，雙方都應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的。一個中國是美國在《上海公報》中作出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。自己雖不擔任公職，但關心美中關係，支持近期雙方致力於改善關係的努力。

雙方還討論了烏克蘭和人工智慧等問題。