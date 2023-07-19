民進黨今中常會，發言人張志豪轉述黨主席賴清德致詞提到，最近陸續聽到公私立大學學費差距的補助一些質疑，為什麼之前七年沒有做，今年要選舉才在進行；主要有兩個原因，第一是之前總統馬英九任內都沒有做，另一個是現在總體經濟表現不錯，歲入減歲出有盈餘。

張志豪轉述，賴清德指出，7月16日黨代表大會已經圓滿完成，感謝黨部各位同仁，大家辛苦了，也感謝各位中常委、執評委的支持。負責大會議事程序的黨團總召柯建銘，協助大會宣言的中常委立委蘇巧慧，大家分工合作順利達成。

賴清德說，黨代表大會已經完成，也代表民主大聯盟，跨領域、跨世代、跨黨派的立委候選人已經整備成軍，希望每一位候選人全力以赴，爭取勝利。另外就是民主大聯盟的意義不只有候選人的團隊而已，包括邀請到中常會民主大聯盟的系列演講的姚立明，及社會上各領域等都是民主大聯盟的對象。

他說，他也在黨代表大會裡面特別提到，未來還會將民主大聯盟的精神推廣到社會，連結各領域優秀人才，一起推動國家希望工程，打造台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣，以及公益永續的台灣這個目標一起來。

賴清德還提到，最近陸續有聽到，一方面很支持公私立大學學費差距的補助，能夠達到公平，但也有提出一些質疑，說為什麼之前七年沒有做，今年要選舉才在進行。主要有兩個原因，第一個原因是因為，之前前總統馬英九任內都沒有做，不僅僅長照沒有特別關注，0到6歲的孩子照養也沒有明顯幫助，也沒有關注到公私立大學學費的落差。

他說，蔡英文總統上任之初，排除困難，先是進行長照2.0和0到6歲國家一起養的政策；最近四年總決算，中央政府歲出歲入賸餘累計一兆零四百億元，表示疫情防疫得當，而且總體經濟表現不錯，歲入減歲出有盈餘。因此在這種狀況下，他們更進一步將社會福利政策或是社會安全系統建立。

他表示，感謝蔡英文總統和陳建仁院長劍及履及的來進行、實現相關政見，今年編預算，明年就要來做，也確實是目前的財政能夠負擔。