近期AI概念股漲翻天，繼帶頭「大哥」緯創狂飆遭列處置股後，其他「小弟」接棒續噴，但因英業達、神達短線漲幅過大，遭列注意股票，有網友擔憂這2檔被「關禁閉」，是否要先賣股逃命。對此，專家表示，AI二軍是落後補漲行情，不會因為列處置就停止，但出現「轉弱訊號」也就是殺破5日線，不論賺賠都要出清。二軍與緯創、廣達基本面不同，不可混為一談。

英業達、神達近期遭列注意股票，主管機關要求公布財報。英業達受惠伺服器出貨穩定，6月營收477.2億元，累計前6個月營收2508.34億元，年減5.2%。自結6月稅後純益9.4億元、年增8%，每股稅後盈餘（EPS）為0.26元，優於第1季的0.25元，單月的EPS賺贏第1季。

同樣受惠旗下伺服器業務增溫，神達自結6月稅前淨利2.01億元，年減44%，稅後純益2.05億元，單月EPS 0.17元，優於第一季的0.13元，但較去年高基期，年減幅達3成。

今（19）日AI族群開小紅盤後，出現獲利了結賣壓，一軍的緯創終場下挫3.7%至128元，廣達也跌1.7%至198元；二軍的神達逆勢小漲1.39%至51.1元，英業達股價則上沖下洗、震盪劇烈，尾盤下跌2.9%、收在63.6元。

面對緯創關禁閉，英業達、神達被列注意股後，投資人擔憂遭列處置股，紛紛喊出「被關就賣掉，現金落袋為安」。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受《yahoo！股市》訪問時表示，二軍因起漲較晚，目前走落後補漲行情，通常都是一波到底又急又快，不會因為個股遭警示就停止。

他提醒投資人，留意英業達、神達的「轉弱訊號」，一旦出現長黑K棒，並「跌破5日線」的最後防線，無論股票賺賠都應出清退場，因為這類股票資金退潮後，不見得有第二波漲勢。

蔡明翰指出，英業達、神達AI占營收比重較低，長線不建議投資，與緯創、廣達等實質受惠的AI股是不一樣的，因此不能將緯創經驗複製在二軍身上，因為兩者基本面不同。