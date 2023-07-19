為全面阻絕登革熱疫情，台東縣衛生局今天邀請各鄉鎮市長及里長實地認識室內外孳生源，阻絕登革熱。（蔡旻妤攝）

南部登革熱疫情升溫，全台已達10年同期最高，台東縣有2例境外移入個案。為全面阻絕登革熱疫情，台東縣衛生局今天邀請各鄉鎮市長及里長實地認識室內外孳生源一起阻絕登革熱，縣長饒慶鈴也呼籲縣民落實居家環境清潔，「巡、倒、清、刷」動作是防治要點。

根據中央疾管署公布，台灣截至7月17日統計已有477例登革熱個案數，為近10年以來同期最高，且疫情仍處於上升階段。饒慶鈴說，台東縣也有2例境外移入個案，但縣內衛生單位一接獲通報個案，在進行疫調後即召集衛生、環保、鄉公所等相關單位，立刻進行孳生源清除及噴藥防治措施，期間也感謝民眾的配合。

台東縣衛生局長孫國平提醒，近日進入旅遊旺季，希望提供安全優良的旅遊環境給遊客；若發現病媒蚊環境，民眾經過勸導仍不改善會有相關罰則，最低3000元罰鍰，此外，目前全台東縣已公告各地區消毒日期，若發現登革熱個案或相關足跡，民眾不配合清消作業，也會面臨最高6萬元罰鍰。

饒慶鈴進一步指出，防治登革熱不單只有公部門執行，全民也應共同參與，因此台東縣訂定每個星期六為「孳生源清除日」，大家從自家室內外環境做起，落實「巡、倒、清、刷」執行，「巡」巡視家庭環境及積水容器、「倒」倒除容器積水並倒置、「清」清除不必要的積水容器、「刷」刷除容器上的蚊卵，小小的動作卻是防治登革熱最根本的辦法。

台東縣衛生局呼籲，民眾如有至登革熱流行縣市或國家務必進行防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用含政府核可的敵避（DEET）及派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊液，以避免被蚊蟲叮咬，如後續有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛及出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員旅遊史及活動史，以利醫師診斷及通報，衛生單位才可盡快完成防治(孳生源調查及化學防治（噴藥）措施。