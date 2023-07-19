新北幼兒園餵藥案宣告偵結，相關涉案人員均不起訴。為避免苯巴比妥相關藥品遭濫用，食藥署預告將「苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑」納為第四級管制藥品管理，預計9月公告上路。中華民國基層醫療協會今日則發文向衛福部呼籲暫緩將苯巴比妥複方以及氯二氮平複方製劑納管，以免影響民眾權益。

食藥署在今年6月27日開會決議，將苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑以第四級管制藥品列管，並於本月13日預告修正「管制藥品分級及品項」草案。並盤點出國內巴比妥相關成分藥證共15張，包括6張單方藥品、9張複方藥品，皆須由醫師開立處方後使用。

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，近日來接獲許多診所抱怨，將來如將苯巴比妥複方製劑以及氯二氮平複方藥納管，將對第一線醫療造成極大困擾，「幾乎每個醫師群組都是一片反對聲音」，更指出未來一但納為第四級管制藥，根本沒有診所敢用。

林應然指出，苯巴比妥複方藥及氯二氮平複方藥，經常用在成人腹絞痛以及神經興奮等症狀，畢竟現代人在忙碌工作中多少會因為緊張導致腹痛，這時就需使用具有一些鎮靜功能的複方製劑，一來藥效不會像單方鎮靜劑這麼強，二來複方的鎮靜成分非常低，根本也不會使病人成癮。

林應然說，食藥署當初修法是為了新北幼兒園的餵藥案，如今檢調已對相關人員祭出不起訴處分，證實該起餵藥案與苯巴比妥類藥品使用無關，因此才會以中華民國基層醫療協會理事長的身分，呼籲政府暫緩將複方製劑一併納管。

林應然強調，協會的立場是支持政府將苯巴比妥以及氯二氮平的單方製劑列為第四級管制藥品，但胃腸科、家醫科對這些複方製劑的需求量非常大，納管後只要有一顆藥沒登記就要被罰數十萬元，恐讓醫師不敢用影響民眾用藥權。