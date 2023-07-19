美國大兵遣返回美國前蓄意進入北韓。

南韓媒體今（19）日引述消息人士指出，越線跨入北韓的美軍二等兵金恩（Travis King）至少在南韓發生2起攻擊事件，一次是狂踹警車，被逮捕時還不斷飆髒話，辱罵韓國人及韓國軍隊，另一次是在夜店與當地人發生衝突，一拳揍在對方臉上。

23歲美國陸軍二等兵金恩昨（18）日在參觀南北韓邊界板門店的旅行團中脫隊，逕自越線進入北韓，至今音訊全無，美國懷疑他已經被北韓拘捕。

美媒指出，金恩闖入北韓前不久，才因傷害罪，在南韓監獄服完47天刑期，17日準備遣返回美國接受額外軍事紀律處分。

韓媒報導金恩曾在南韓犯下傷害罪。

韓聯社引述消息人士指出，金恩派駐南韓期間，曾因為猛踹、破壞首爾警用巡邏車而被罰款。事發在2022年10月8日凌晨的首爾麻浦區，金恩被控反覆猛踹巡邏車後門，粗估警車維修費用達58萬4000韓圓（約新台幣1萬4000元）。

金恩當場被捕，不過他不願配合，在南韓警方要求他出示證件時仍踹警車，並且飆髒話辱罵韓國人及韓國軍隊。

今年2月首爾法院開庭，認定金恩毀損公物，判罰500萬韓圓（約新台幣12.2萬元）。

此案之前，金恩也被控在首爾一家夜店與當地人發生爭執，一拳揍在對方臉上，不過由於受害者不希望金恩受罰，因此金恩未被起訴。

目前尚不清楚踹警車一案是否導致金恩入監服刑47天。

另據美國軍事媒體「Military.com」報導，金恩於2021年1月入伍成為騎兵部隊偵察兵，2年來軍階仍維持在最初階的二等兵，顯示他可能因為軍紀問題或未能達成標準，而未獲得晉升。通常新兵在入伍12個月後，會自動晉升為一等兵。

另外英國廣播公司（BBC）報導，金恩17日未搭上返美班機，反而開溜、隔天參加板門店旅遊團，令專家質疑他的舉動是預謀的。

主持「北韓新聞」網站（NK News）播客節目的茲維茨洛特（Jacco Zwetsloot），2012年在旅行社任職時曾帶領美軍參訪板門店（正式名稱為共同警備區域，JSA），他說通常需要3天時間才能獲批准參加這類旅行團，旅客必須提供護照號碼、軍事ID給駐紮當地的聯合國盟軍指揮部（U.N. Command）。

此外，新冠肺炎疫情之後，參加這類旅行團變得更為困難，目前似乎只有2家旅行社帶外國團，旅客想要參加必定需要事先規劃與研究一番，因此他認為金恩絕不可能「前一天逃離機場，隔天就下訂參訪團」。