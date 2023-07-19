寶島羽球女單好手白馭珀在BWF超級500系列韓國羽球公開賽首輪，面對2017年世錦賽女單金牌、印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu），小小白奮戰3局21比18、10比21、21比13收下勝利，拚進16強。

過去雙方5次交手白馭珀1勝4敗居下風，這次過招拿下繼2019年福州公開賽之後，對辛度相隔將近4年的勝利。

首局白馭珀在1比1之後就一直維持分數上領先，最多曾14比7領先到7分，該局中後段辛度曾追到只剩2分差，小小白都能守住對手追擊，順利先拿下第1局。

第2局辛度則是2比0開局，這局她掌握度高，在一路領先下把戰線延長到第3局；決勝局前半局辛度還是領先的一方，這局下半局小小白拚出一波連得5分高潮取得16比11領先，最終邁向勝利。

下一輪白馭珀將對上中國大陸陳雨菲，僅管過去3度對壘小小白還沒贏過對方，仍希望藉著這場勝利帶來的信心再次衝擊。

生涯首度打進超級500系列女單會內的另一寶島女單好手黃瀞平，首輪12比21、21比15、18比21飲恨同樣自資格賽晉級的馬來西亞選手蕾莎娜（Karupathevan Letshanaa）。