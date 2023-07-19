謝再居表示，客戶在進行近半年的庫存調整後，第二季陸續有驅動IC、CIS客戶出現補貨短單，但整體而言仍欠缺長期需求訊號，尚未看到過去超過1季的長單需求。而IDM客戶對車用電源管理及射頻等部分特殊邏輯晶片需求雖穩定，但拉貨的企圖心已不若過往強勁。

謝再居表示，力積電第二季稼動率維持約60～62％，由於後通膨時代歐美消費心態保守、中國大陸經濟短期預期仍疲，很難期待市場氣氛有立即好轉。因此對第三季營運展望較保守看待，預期營運變化不大、將呈現個位數小幅震盪，且下跌可能性較高。

謝再居坦言，由於平均售價略為下滑，下半年毛利率可能再下滑約1～2個百分點，若無業外收益挹注，確實有微幅虧損可能性。對此，公司半年來已積極撙節開支，要求各廠評估暫停稼動率較低機台，預期應可抵消平均售價及毛利率下滑影響，使虧損幅度得以受控。

同時，謝再居指出，隨著記憶體三大廠商持續減產效益顯現，主流產品的平均售價（ASP）已回穩。且中國大陸解封後出現網通標案需求，由於客戶對美光有禁令疑慮，轉而對力積電著重的利基型記憶體詢問度及採購意願提高，整體而言記憶體市場有回穩跡象。

此外，基於客戶對「台灣+1」的期待，力積電陸續與國外投資法人及大企業探討異地建置生產可行性，日前已與日本SBI控股簽署合作意向書，規畫成立籌備公司，規畫在日本籌資、尋覓合適地點建廠，以及未來營運等重大事項，謝再居表示仍需要一些時間才有結論。

最後，謝再居指出，力積電銅鑼新廠8500片月產能裝機計畫正持續進行，目前大多數機台已遷入、進行裝置中，年底前將單機逐步調整驗證，預期明年春節期間開始進入小量試產，希望在明年夏天客戶能完成產線驗證、下半年開始貢獻產出，短期目標達2萬片。

力積電預期今年資本支出規模約19.3億美元，較前季18.9億美元略增，其中12吋銅鑼新廠約占78％、其他12吋廠20％、8吋廠2％。財務長邵章榮表示，整體資本支出結構並無變化，原則上全年資本支出上限為19億美元、約接近新台幣600億元。