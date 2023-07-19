產業研究公司Counterpoint Research出具報告指出，蘋果搭上這一波「高端化」（premiumization）的浪潮，在數個通常與「核心」扯不上邊的新市場，蘋果的市占都創下了新高。

印度就是最佳的例子，今年第二季蘋果iPhone在印度的市占率大幅成長50%至5.1%，並首度成為iPhone手機的第五大市場，超過德國和法國，僅次於美國、中國、日本和英國。

報告指出，由於消費者升級或購買整修品的時間拉長，整體印度手機市場正在下滑，但蘋果的「高檔」定位吸引想追求優質體驗的客戶，而在當地推出的輕鬆購方案也有助於帶動iPhone銷售。

最近的數據顯示，在印度將近7億智慧手機用戶中，僅有約4%使用 iPhone，最大的阻礙在於蘋果手機的價格。但印度不斷壯大的中產階級將改變這個現狀。

蘋果執行長庫克在5月初財報發布後的法說會上就曾提到「很多人正進入中產階級，我確實認為印度正處於轉折點」，他並表示印度市場的活力令人難以置信。

Counterpoint的看法也呼應了摩根士丹利周一提出的論點：未來5年，印度可能成為蘋果營收與用戶增長的主要引擎。

該華爾街大行周一出具報告指出，蘋果最近開始在印度進行品牌知名度和本地製造方面的投資，並提供價格親民的選購方案，再加上印度的經濟榮景，以及越來越電氣化和數位化，使印度可望成為下一個驅動蘋果增長的前沿市場。未來5年印度可望貢獻蘋果營收增長約15%、占蘋果用戶增長約20%。而未來10年，蘋果在印度的用戶數將達到1.7億，來自印度的營收可望呈7倍數成長，達到400億美元。

相較之下，過去5年印度僅占蘋果營收增長約2%，目前貢獻蘋果營收約60億美元，遠低於人口數相當的中國過去5年約占蘋果營收增長18%、為蘋果創造750億美元營收。大摩表示，在未來5年或更長時間，印度對蘋果成長的影響力，將和過去5年中國所扮演的角色一樣重要。