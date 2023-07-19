國民黨立委陳以信今日質詢指出，馬英九基金會正率陸生來台訪問，陸委會先前要求必須符合「重要性、急迫性與不可替代性」三要件，如今卻又放行，凸顯此標準的荒謬。對此，行政院長陳建仁只就，讓陸生認識台灣自由民主有其重要性；陸委會主委邱太三則要陳以信建議大陸別禁陸生來台唸書，還酸說「只敢來這樣交流而已」？

立法院臨時會今天邀請陳建仁率相關部會首長，提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告並備質詢。

陳以信質詢問道，馬英九基金邀陸生來台期間逛故宮、看肉形石及打桌球，此行算是健康有序交流還是統戰？陳建仁回應，若來台的都是在學生，且經過好的挑選，讓他們了解台灣自由民主的現象，著實是好的交流，反之，若訪團中有「黨委書記」或政治性人物，就不太合適。

陳以信質疑，陸委會6月時曾發布兩岸整體性說明，指主管機關必須評估「必要性、急迫性、不可替代性」才能放行，馬辦申請過程時，陸委會也以三大要件為由，要馬辦「不要申請」、「申請也不會過」，為何現在又能訪台？

邱太三解釋，專案申請第一關是由業務機關，但馬英九基金會非教育、學術機關，後來還是由陳揆指示行政院跨部會單位協調，確定由教育部受理申請；他質疑，台灣不希望政治進入校園，怎麼可能讓共產黨進去，後來馬辦才調整行程和內容。

陳以信批評，當前不是疫情期間，他正是要凸顯三要件的荒謬，也認為不該存在，陸委會必須馬上檢討。邱太三則打去表示，陳應該建議大陸不要禁止陸生來台唸書，台灣這麼有信心讓學生去大陸念書，「只敢來這樣交流而已阿！」