早餐是一天活力來源，但小心錯誤早餐選擇恐對身體帶來負面影響。營養師趙函穎表示，有許多門診案例，從早餐開始就有營養攝取不均衡的問題。並列舉9款地雷選擇，包括中式的燒餅、油條、鹹粥、水煎包與麵線，以及西式的炸豬排、卡拉雞腿漢堡、鐵板麵和大冰奶茶等，都是高碳水化合物加上高油脂。她建議早餐應選擇植物性蛋白質，如無加糖高纖豆漿、地瓜與水果沙拉，就是很好的搭配組合。

趙函穎在臉書粉專「趙函穎營養師的美麗方程式」發文指出，根據衛福部建議，成年人該攝取的營養比例是碳水化合物佔55～65％、蛋白質佔10～15％、脂肪佔20～30％。然而她說，在營養門診中常有個案提到，每次吃完早餐就疲倦想睡，且還不到中午就感到飢餓，關鍵就在攝取營養比例不均衡，多數都有過量攝取油脂和碳水化合物的情況。

趙函穎進一步解釋，因為高碳水化合物的飲食容易讓血糖快速上升，然後又迅速下降，讓人感到疲倦外，同時也可能導致注意力不集中和工作效率低落。她並列舉9款地雷選擇，包括中式的燒餅、油條、鹹粥、水煎包與麵線，以及西式的炸豬排、卡拉雞腿漢堡、鐵板麵和大冰奶茶等，都是高碳水化合物加上高油脂。

至於早餐該如何吃才能讓活力滿滿？趙函穎指出，補充足夠蛋白質是非常重要的，不僅能避免高糖、高油脂食物所帶來的負面影響，還可幫助提升好心情。她尤其推薦搭配植物性蛋白質，相比動物性蛋白質對身體更無負擔。

趙函穎也特別分享活力早餐菜單，內容包括無加糖高纖豆漿、地瓜及水果沙拉。她指出，豆漿不僅富含蛋白質、不含膽固醇，還有膳食纖維可提供飽足感、助排便順暢；地瓜則屬於含有纖維的碳水化合物，非常適合取代粥品或鐵板麵，再加上一份清爽的水果沙拉，即能補足膳食纖維，建議不妨可嘗試看看。