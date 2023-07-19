香港頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」自2021年首度推出全球獨創的「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」掀起市場話題，去年更創造熱銷逾萬盒的買氣，今年再度攜手國際知名法籍甜點主廚Gaël Majchrzak推出帶有新巧思的奢華魚子醬月餅禮盒。

這次Royal Caviar Club推出的月餅，有別過往以冰皮包覆魚子內餡，特別以主廚Gaël Majchrzak擅長的巧克力工藝技法，嚴選頂級巧克力製成香濃滑順的外殼餅皮，搭配粒粒晶瑩飽滿、營養價值極高的珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，更不惜成本將每顆月餅都使用多達6克的頂級魚子醬，並巧手製出包括法國松露黑巧克力、馬達加斯加香草、奶油乳酪及義大利草莓等4款風味。

月餅以鑲印著用金線勾勒出皎潔月色的紅色質感禮盒盛裝，奢華細緻的模樣，堪稱中秋的夢幻逸品；同時，為了更加完整保存月餅的鮮美風味，今年還貼心製作實用的保冷提袋。每盒4入3750元，包含全台免運，7月31日前預訂付款，可享早鳥每盒3300元的優惠價，相當於88折，限量供應500盒大宗訂購另有優惠。

皇家奢華魚子醬月餅禮盒。（Royal Caviar Club提供）

此外，品牌也推出中秋月餅及魚子醬雙重豪華禮盒組，包括皇家奢華魚子醬月餅4入，還有由2種珍貴鱘魚混合、擁有如寶石般的淺琥珀色澤並蘊含特殊馥郁奶油風味的黃金混合魚子醬30g禮盒組，原價7880元，現祭出優惠價7000元。

香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club由擁有「The Caviar Lady魚子醬夫人」美譽之稱的奧克珊娜‧佐根（Oxana Dragun）所創立，2021年正式進軍台灣市場，品牌耕耘短短3年即深受眾多五星級奢華酒店及米其林餐廳青睞，像是「de nuit」、「T+T」、「A Cut」等知名Fine Dining餐廳皆選用RCC的優質魚子醬入菜。而品牌除提供多款頂級魚子醬和香檳外，2021年起更與全球知名的法籍甜點主廚Gaël Majchrzak聯手打造時尚獨創的奢華魚子醬月餅。