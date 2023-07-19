台日友好精神在民間！肝病防治基金會今天（19）舉辦一場特別的捐贈儀式，來自日本的加藤秀次今年從日本佳能醫療公司退休後，特別以個人名義捐贈一台最新機型的手提超音波，以實際行動支持肝基會繼續到全台偏鄉做腹部超音波檢查，一同為肝病防治努力。

加藤秀次在日本佳能醫療公司（Canon Medical Co.）任職42年，負責台灣區業務，對台灣肝病防治領域並不陌生。今年從部長職務退休，他再度來到台灣並造訪肝基會，得知他們不僅在診所服務大眾，也會到全台各地為替眾做檢查，自己也想幫上一點力，感謝台灣40多年對自己的照顧。

加藤秀次從大學時期開始學中文，他以一口流利的中文分享，之前的手提超音波機器比較大又重，比較不方便，因此決定贈送一台比較小又輕的最新儀器，且解析度不輸醫院裡的大型儀器，也可以拍照直接傳送影像。

肝基會董事長許金川說，自己和加藤秀次認識多年，幾個月前他退休後特地來台拜訪，不僅感受到故人的情誼，他還主動自掏腰包捐一台手提式超音波，「很多從商的人心中只有錢，但加藤先生心中有愛」，一個異國友人來幫台灣人防治肝病，這是非常難得的，這份心意令人感動。

台灣曾被稱為「肝病之島」，高達8成國人感染過B型肝炎病毒，隨著新生兒全面施打B肝疫苗後，年輕族群肝病發生率已有顯著下降，但40歲以上國人仍飽受肝病威脅。許金川指出，全台每年仍有7000餘人死於肝癌，提醒40歲以上族群無論有無B、C肝帶原，應每年接受一次腹部超音波檢查。