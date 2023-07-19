花蓮暑期盛事之一「原住民聯合豐年節」將在本周五盛大登場，花蓮警分局為確保活動順利舉行，昨特別到現場會勘，規畫、討論交通管制的相關措施。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮暑期盛事之一「原住民聯合豐年節」將在本周五盛大登場，花蓮警分局為確保活動順利舉行，昨特別到現場會勘，規畫、討論交通管制的相關措施。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮暑期盛事之一「原住民聯合豐年節」將在本周五盛大登場，勢必將吸引許多遊客前往與族人共舞狂歡，花蓮警分局為確保活動順利舉行，屆時派遣多名警力維持周邊交通及會場秩序，並在會場設置機動派出所，提供民眾相關協助。

花蓮原住民族豐年節21日至23日一連3天晚間6時至9時30分，將在縣立體育場德興大草坪熱鬧登場，今年內容精彩萬分，演出團隊除有全國最優質表演團體，更邀請大溪地職業組全國冠軍登台演出，且現場還有餘百個原住民族特色攤位，勢必將吸引許多民眾前往狂歡。

花蓮警分局為確保活動期間沿線交通順暢，昨特別前往會場會勘，討論、規畫團體遊覽車停放位置、接駁車與計程車上下車區域，及沿線道路擺放三角錐等事宜。

花蓮警分局說明會勘結果，團體遊覽車在達固湖灣大道上下車，停放區則在國福橋下；規畫活動會場接駁車上下車區及計程車接駁區；道路兩側沿線除特定管制區域擺放三角錐處禁止停車，其他區域允許停放小客車；經主辦單位申請人行道使用權，部分區域規畫為機車停車區，活動期間民眾可於該區域停放機車。

花蓮縣政府為提升旅客抵達活動會場便利性，期間提供吉安線、花蓮線和美崙線等3條免費接駁路線專車，去程每20分鐘一班車，回程每30分鐘一班車，讓旅客能在住宿地點附近的接駁站搭乘至德興大草坪。

台鐵局配合活動則加開列車，21、22日樹林往花蓮普悠瑪自強號各1列次，23日花蓮往樹林太魯閣自強號1列次，實際加次與時刻可至台鐵局官方網站（https://www.railway.gov.tw）查詢。