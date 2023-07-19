桃園市教育局補助50多所國高中開辦110場次的技藝教育育樂營，經國國中與世紀綠能工商合辦「綠能手作小達人」，獲得學生好評。（賴佑維攝）

「科技的東興」技藝教育育樂營則是東興國中與國瑞汽車、啟英高中合作，讓學生了解實際職場。（校方提供）

桃園市教育局補助50多所國高中開辦110場次的技藝教育育樂營，提供全市近3370名國中及國小高年級學生免費報名參加，各場次內容涵蓋13職群體驗。其中經國國中與世紀綠能工商合辦「綠能手作小達人」，學生對於太陽能車格外感到有趣。另「科技的東興」技藝教育育樂營則是與國瑞汽車、啟英高中合作，讓學生了解實際職場。

經國國中與世紀綠能工商合作辦理的「綠能手作小達人」暑期育樂營，安排學生體驗餐旅職群及動力機械職群課程。19日上午的動力機械職群體驗課程中，先帶領學生了解太陽能電車如何吸收能源，進而帶動車身，更進一步讓學生親手組裝太陽能車，除了訓練學生的手眼協調與空間感，也加深學生對於環保綠能意識的印象。

世紀綠能工商陳崑玉校長表示，「綠能是當前全球最重要的產業之一，世紀綠能工商聚焦於培育未來綠能產業的人才，其中機械科致力於培養風力發電機的水下基座電焊技師。這次活動透過讓學生動手實作太陽能車，更可以讓他們感受到太陽能神奇的力量，相當有意義。」

經國國中學生彭雋庭表示，「我很喜歡動手做，平時就有參加學校創造能力資優班的課程，這一次可以到這邊來做太陽能車，看到他會動會跑，覺得很好玩！老師還告訴我們一些有關機械的原理跟構造，讓我對車子有更多的認識。」學生范允翰也提到，「用太陽能車子就會動，很神奇，也很環保不會有汙染。」學生林靖璿則表示，「看到自己做的太陽能車，很有成就感，以前比較少玩車子這種機械玩具，認為都是男生比較會玩車子，原來只要照著老師教的步驟組裝，一點也不困難！」

此外東興國中辦理「科技的東興」技藝教育育樂營，特別國瑞汽車工廠以及在科技教育耕耘有成的啟英高中合作，以期讓參加學員能在技職體驗中有更多的收獲。

至國瑞汽車中壢廠參訪學員表示：「經過工廠的參訪，才知道汽車的生產線及流程，從零件組裝成實車是透過自動化機械設備及各部門精密合作才能完成，讓人感到非常不可思議」。下午至啟英高中實作體驗「DIY雙彩燈滑行飛機及聲控車製作」。

東興國中校長林祺文表示，「今年東興辦理九梯的暑期技藝教育育樂營，提供多元且豐富的課程，特別與多所社區高中職及職場合作，讓參加的學員能將探索經歷內化心中，觀察興趣與工作的連結或可能，找到適合自我的生涯發展方向。」啟英高中校長彭昭勳表示，「營隊活動中，學生能依照自己所喜歡的科別，進行活動試探並能幫助學生發現自我的價值，日後能在屬於自己的領域發光發。」