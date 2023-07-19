美國派駐南韓的陸軍二等兵查維斯．金恩（Travis King），昨（18）日參加旅遊團，參觀兩韓邊界「板門店」，途中突然脫隊進入北韓並遭到拘押。美方透露，這名士兵本應於17日返美、接受軍紀懲處，目前政府正設法與北韓對等官員合作，以「解決此事」。對拜登而言，這起事件可能會演變成全面危機。

根據美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，事件發生當天，美海軍核潛艦「肯塔基號」（USS Kentucky）抵達釜山港，這是時隔42年來，美國戰略核潛艦首度到訪南韓；北韓不甘示弱，隨即發射兩枚彈道飛彈表達抗議。

北韓19日上午發射兩枚彈道飛彈，抗議美海軍核潛艦「肯塔基號」停靠釜山港。（圖／美聯社）

報導指出，就在美國總統拜登（Joe Biden）加強與南韓的關係，藉以制衡中國大陸之時，卻發生了陸軍士兵「脫逃」事件。若他無法迅速加以解決，恐怕會被國內政敵視為在國際舞台上「權力有限」的明證。

但在美國軍事資源捉襟見肘的情況下，若拜登對此事做出強硬回應，可能導致緊張局勢進一步升級。美國眼前還有許多更緊迫的問題尚待解決，像是俄烏戰爭、美中關係，以及一觸即發的中東衝突；伊朗本月初才嘗試在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近扣押2艘油輪，並加強與俄羅斯、敘利亞在中東各地合作，令美國日益擔憂。