桃園市平鎮游泳池有30多年歷史，位處中壢、平鎮交界人口多的精華區，卻因建物老舊閒置，地方期盼應活化建築新建國民運動中心。市府體育局表示，將於原址設置複合游泳池、綜合球場及多功能活動室之運動設施，目前正在籌措工程經費，以提供市民優質的運動環境。

體育局長許彥輝說，該場館未來規畫平鎮區游泳池、潛水池及綜合球場興整建工程，包含整建原有游泳池，另新建7米深潛水池設施、籃球場及多功能綜合球場，待經費到位後約需2年施工時間完成。

桃園市政府日前舉辦平鎮區基層座談會，有里長提到平鎮游泳池閒置已久，連市長張善政看到簡報照片，都說泳池現況像「魚池」狀況很糟。平鎮區長呂緣指出，該泳池位在高雙里，為都市計畫內機關用地，設有1座室外50公尺游泳池及更衣室、辦公室建物，另附設2座網球場、1座籃球場。

他說，該游泳池在1990年完工啟用，因建物老化及氯離子超標，另過濾系統堵塞、池底防水層脫落及球場地坪龜裂等，多次向體育局爭取經費改善場館環境，雖然之前有整修，但改善幅度有限，因是室外泳池冬天沒有營運，今年初委外管理廠商契約到期，2度上網招標沒廠商投標，導致場館閒置。

市議員王珮毓說，平鎮游泳池位處精華區，卻因不堪使用閒置很可惜，當地沒有運動場館，居民希望建設國民運動中心，但牽涉到經費龐大工程耗時也長，要求市府應先辦理會勘確認場地現狀，盡速編列預算執行活化計畫。