參加夏令營孩子的視力狀況不一，妮娜導覽員以方位引導孩子製作巧克力棒棒糖。（楊靜茹攝）

妮娜巧克力夢想城堡導覽員適時提供協助，透過口說進行方位引導或伸手指引等方式，帶孩子製作巧克力棒棒糖。（楊靜茹攝）

妮娜導覽員帶視障生觸摸生產線的玻璃櫥窗，讓孩子得知巧克力在低溫環境中才不會融化。（楊靜茹攝）

全國中小學視障學生夏令營學員，在敲敲木工房體驗手作課程。（南投縣教育處提供／楊靜茹南投傳真）

視障學員在廣興紙寮體驗傳統手工製紙、傳統拓印等技法，學員覺得手作紙跟機器紙的觸感很不一樣。（南投縣教育處提供／楊靜茹南投傳真）

全國中小學視障學生夏令營因新冠肺炎本土疫情停辦多年，今年在南投縣埔里鎮承萬尊爵渡假酒店舉行3天2夜營隊活動，學員及家長共300人19日分3梯次前往敲敲木工房、妮娜巧克力夢想城堡和廣興紙寮，透過聽、嗅、味及觸覺體驗手作。學員說：「我最喜歡巧克力城堡，空氣甜甜的，巧克力棒棒糖也很好吃。」

承辦夏令營的埔里國中指出，此次3天2夜營隊活動安排學員及家屬入住承萬尊爵渡假酒店，每晚可以聆聽精彩表演，包括大成國中弦樂團、溪南國小太鼓表演，還有促進默契、增進友誼的團康活動，並安排豐富的體驗課程，讓他們親身感受南投的魅力。

營隊學員除了遊覽日月潭、埔里酒廠等南投特色景點，19日、20日分成3梯次分別前往敲敲木工房、妮娜巧克力夢想城堡和廣興紙寮玩體驗，透過聽、嗅、味及觸覺等多元且豐富的感官刺激，讓學員留下深刻回憶。

妮娜巧克力夢想城堡導覽員，引導視障生感受空氣中的食物氣味，帶他們觸摸生產線的玻璃櫥窗，讓孩子得知巧克力在低溫環境中才不會融化，由於每個孩子視力狀況不一，透過方位引導孩子製作巧克力棒棒糖。

參加學員說，這次活動很好玩，不但有好聽的音樂，還體驗很多新奇的課程，他最喜歡巧克力城堡，城堡的空氣中散發甜甜的氣味，巧克力棒棒糖也很好吃。另有學員認為製作紙很有趣，糊糊的紙漿經過烘烤，變得很有立體感，跟機器做的紙相較，觸感很不一樣。

南投縣教育處指出，透過營隊提供個別化、多元化、適性化的教學服務，讓更多人了解南投不僅有優秀的特殊教育師資及團隊，還有友善的教育環境，讓參加營隊的每個孩子得到關懷和支持，能留下美好回憶，透過多元體驗激發其潛能，並找到自己的興趣與夢想。