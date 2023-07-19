前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間與已婚李姓隨扈傳不倫戀，Kolas Yotaka繼昨天以「霸凌者」發文後，今再以「迫害者」為題發文表示，根據她與李家人共同的友人轉述，原告稱不認識王鴻薇，就在王鴻薇召開記者會之前幾個小時，婉拒出席記者會。

國民黨立委王鴻薇18日原要與李姓隨扈元配周女一同召開記者會，但卻臨時取消，王透露元配受到撤告的壓力，但Kolas發文，「霸凌者你們夠了」反擊。

Kolas Yotaka今再發文指出，傅崐萁，前花蓮縣長、現任立法委員，涉入了「聖母峰」事件，是在這一波捏造謊言、侵害她名譽的行動中，其中一位迫害者。

她說，傅崐萁及其律師林武雄強逼李性隨扈的妻子（以下稱原告）出席昨日王鴻薇的「谷辣斯壞人家庭 賴清德出來主持公道」烏龍記者會，原告稱不認識王鴻薇，因此拒絕。

她說，為什麼要強迫女人做不想做的事？昨天王鴻薇的烏龍記者會被迫取消，疑似為找理由下台階，謊稱是我恐嚇原告，原告才不敢出席。傅崐萁即惱羞成怒，無中生有，公然誹謗我「破壞家庭」「意圖婚外生子」「傷風敗德」。但被問及他本人的性騷案，反稱有女性媒體人指控他性騷是把 ＃metoo「當武器在使用」。

她說，根據她與李家人共同的友人轉述，原告稱不認識王鴻薇，就在王鴻薇召開記者會之前幾個小時，當天凌晨，原告或許在家人的勸服下逐漸了解「聖母峰」事件的來龍去脈與全貌？或許有其他考量？她不清楚原因，總之原告婉拒出席記者會，還回覆律師林武雄「感謝『 ＃傅委員』幫我這麼多」…..。

她說，沒想到林武順竟連環call，於昨天快天亮時多次去電，百般說服後遭婉拒，林還要求若原告本人不出席願代理出席，最後還是遭拒。儘管如此，林武順還是在沒有當事人同意的前提下，在昨天上午透過王鴻薇對外發言：謊稱我恐嚇要李性隨扈妻子撤告，否則要反告原告「侵入住居、強制、恐嚇」。完全無中生有。

她強調，「我從來都沒有威脅原告撤告。從來都沒有。律師豈可撒謊？加油添醋？洩漏個資？只因背後有王朝可靠？」

她說，6月28日鏡週刊的惡意爆料後，多家不查證的媒體刻意形塑原告律師林武順「親綠」形象，稱是曾為前民進黨主席黃信介「元帥東征」到花蓮選立為控訴國民黨做票，幫黃信介打贏官司的律師云云。

她說，媒體刻意不提，林律師多年來為傅家主政的花蓮縣政府打官司，為其提供法律協助的案件數可能已破百，其中自包括涉嫌土地炒作的「東洋案」、捲入環保爭議的「卜蜂案」、涉嫌收買媒體的「媒體採購案」，都有律師林武順為傅崐萁與徐榛蔚主政之花蓮縣政府提供法律協助或顧問的紀律。花蓮律師圈認證，這位律師系出名門，服膺傅氏王朝。

她說，手段殘忍至此。早在週刊不查證的惡意爆料之前，曾有李家親人聽聞謠言向我詢問到底真相為何，我皆悉心說明，交代全貌，並多次表達，李先生才是這起事件的關鍵，請去問李先生本人。她早也向這位李家人說，希望李先生與妻子幸福美滿，「到今天我依然如此祝福你們，希望可愛的孩子們平安順利長大」。這位曾與她對話的李家人若願意，也應誠實出面，證實她所言為真。