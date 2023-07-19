由瑪格羅比、萊恩葛斯林主演的真人版電影《Barbie芭比》，是《淑女鳥》導演葛莉塔潔薇的最新作品，將許多人的童年回憶，以嶄新又出乎意料的方式來呈現芭比的世界，不僅向她的影響力致敬，也創造出全新的故事，今天終於影評解禁，在知名影評網站「爛番茄」上開出88％的新鮮度。

芭比是全世界銷售冠軍的娃娃，對很多人來說是童年深刻的回憶。美泰兒非常認真看待芭比，他們曾經把她送上月球、曾經讓她當上總統，目標總是要讓芭比能夠鼓舞人心。導演葛莉塔潔薇表示，我們都很贊同「這些女性都是芭比，芭比都是這些女性」的這個想法，芭比代表一切，她能成為任何人。

在今天曝光的幕後花絮中，瑪格羅比表示，每個人都有著關於芭比的回憶。片中同樣飾演芭比的眾卡司也興奮分享自己的芭比回憶。尼古拉考夫蘭則說：「我小時候是芭比的超級鐵粉，我姊也留給我幾個二手芭比，我有幾乎30個芭比，沒在騙人。」哈莉尼夫表示小時候玩娃娃時，很希望它能是真人。

導演葛莉塔潔薇從小玩芭比長大，小時候看著包裝盒裡的芭比，想要她的鞋子和頭髮都很完美，對她來說意義不凡，最後她表示，想藉由電影創造出一個世界，讓大家能認為自己是芭比，或認為自己是肯尼，讓這個世界感覺現代、新鮮又栩栩如生。也歡迎全台粉絲化身為芭比、肯尼，加入芭比樂園。

《Barbie芭比》明（20日）在台正式上映。