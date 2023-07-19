天王周杰倫近期正在大陸進行「2023嘉年華世界巡迴演唱會」，造訪各個城市開唱，昨（18日）天津站開賣，官方公告有近13萬張票，會分成4輪售票；開賣後演唱會的票不到30秒全速售罄，豈料，一票難求的同時，網路上卻黃牛猖獗，更喊出2張票人民幣15萬元（約新台幣63萬元），讓粉絲崩潰喊「拜託實名制」。

周杰倫不久前結束在香港、海口的演唱會，接下來將在呼和浩特、天津、太原和上海等城市開唱，昨日是天津站門票開賣日，從當地知名購票平台數據得知，13萬張票有超過520萬人搶購，分4輪售票也都在30秒內完售，讓許多粉絲吐槽一票難求，根本買不到。

豈料，在當地多個網拍平台或二手平台上，出現許多黃牛叫賣周杰倫演唱會門票，甚至將門票炒到天價，有的自稱有前三排的票賣人民幣19800元，還有是原價人民幣4000元（約新台幣16780元）的連坐票被哄抬價格變人民幣15萬元（約新台幣63萬元）。

廣大粉絲買不到票就很不悅，又看到黃牛這樣猖狂賣票，紛紛崩潰表示，「看到黃牛還要收服務費，火都上來了」、「這些年沒買到過，不懂為何黃牛都搶得到票」、「什麼時候才肯實名制啊」。