網路節目《木曜4超玩》近日爆出幕後團隊集體離職，關鍵製作人陳百祥、人氣執行製作IDA宣布離開團隊，節目也證實要暫停周四的例行性直播以及麥卡貝平台的直播節目，讓網友都擔心主持群的去向，今（19日）主持人邰智源更新社群，一句話讓觀眾都暫時安心了。

邰智源時隔1周在IG發文，曬出和美國YouTuber莎白的合照，感謝她來到自己的節目，而他雖然未對《木曜4》團隊近期的爭議多說什麼，但依舊正常錄製「下班去吃飯」，似乎也是在告訴粉絲「錄影一切如常」。

鐵粉看到後都紛紛興奮表示「邰哥你終於沒有離我們而去，真是太好了」、「木曜加油！邰哥加油」、「不管未來如何發展都會一直為您應援的」、「我會繼續支持木曜的」。

《木曜4超玩》以「一日系列」主題爆紅，不過近期影片點閱似乎不如預期，之後更爆出幕後團隊集體離職，老闆Eric也坦言最近內部人事變動影響，所以需要想出最好的直播對策，不應該讓主持群去面對跟他們無關的風波，所以決定先暫停星期四的直播以及麥卡貝平台的直播節目。