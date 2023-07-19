有工商團體建議，應由企業自行聘僱移工，建議免經仲介並延長在台年限，勞動部說明，為協助未委託仲介的雇主，自行申請聘僱移工，2007年成立「直接聘僱聯合服務中心」，採單一服務窗口，提供專人服務協助雇主自行申辦作業，另為協助製造業雇主自國外引進移工，與來源國合作辦理製造業專案選工服務，客製化協助雇主自國外引進移工，至今已服務超過18萬名雇主及移工，協助製造業雇主自來源國引進近2200名移工，有效節省雇主聘僱移工的申辦費用。

勞動部說明，直接聘僱中心與來源國合作推動製造業專案選工服務，係以直接聘僱中心為受理窗口，雇主僅需提供勞工需求，由移工來源國協助客製化招募3至5倍左右勞工，雇主得選擇在台書面、視訊或親赴海外選工，再由直接聘僱中心協助申辦文件及來源國協助辦理移工入國事宜，雇主於指定期間內即可引進合適的勞工，雇主除可省去服務費及仲介費，且可依雇主人力需求期程引進移工，省錢、省力又省時。

而去年推動的「移工留才久用方案」，讓符合資格的優秀資深移工轉任為中階技術人力，避免所僱用的資深優秀移工受限在台工作年限，必須返回母國，也可由直接聘僱中心協助未委任仲介雇主，提供自行聘僱外國中階技術人力相關服務，迄今亦已服務近千名雇主申辦中階技術人力。