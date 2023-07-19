有大溪第二個過年美譽的農曆6月24日，是關聖帝君聖誕，桃市府以大溪在地信仰民俗為主題策辦文化節慶「大溪大禧」。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

有大溪第二個過年美譽的農曆6月24日，是關聖帝君聖誕，桃市府以大溪在地信仰民俗為主題策辦文化節慶「大溪大禧」。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

有大溪第二個過年美譽的農曆6月24日，是關聖帝君聖誕，桃市府以大溪在地信仰民俗為主題策辦文化節慶「大溪大禧」。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

有大溪第二個過年美譽的農曆6月24日，是關聖帝君聖誕，桃市府以大溪在地信仰民俗為主題策辦文化節慶「大溪大禧」。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

有大溪第二個過年美譽的農曆6月24日，是關聖帝君聖誕，桃市府以大溪在地信仰民俗為主題策辦文化節慶「大溪大禧」。(蔡依珍攝)

今年邁入第5屆，將於7月22日至8月10日盛大展開。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

今年邁入第5屆，將於7月22日至8月10日盛大展開。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

越在地越國際！有大溪第二個過年美譽的農曆6月24日，是關聖帝君聖誕，桃市府以大溪在地信仰民俗為主題策辦文化節慶「大溪大禧」，今年邁入第5屆，將於7月22日至8月10日盛大展開，有開幕遊行、焦點晚會等，也透過雙語官方網站、國際媒體行銷、外語導覽行程等朝向國際化品牌邁進，盼以大溪人的百年記憶打造節慶永續品牌。

市長張善政表示，為打造「大溪大禧」特色文化節慶品牌，在創新之外，必須發展延續性的元素與內涵，提高品牌的辨識度。「2023大溪大禧」以「百納祈福GO」為主題進行概念延伸，融合民眾、廟宇、社頭、設計與祭典等元素，希望傳遞海納百川、百家爭鳴的精神，並將觀光融入慶典、深化地方交流，以大溪人「迎六月廿四」的百年記憶打造節慶永續品牌。

文化局長邱正生表示，「大溪大禧」邁入第5屆，是以大溪在地信仰民俗為主題策辦的文化節慶，將於7月22日至8月10日盛大展開，結合在地社頭組織、學校及社區共同參與，規畫開幕式暨遊行活動、焦點晚會、特色展演、主題展覽、慶典文化體驗、文創商品開發、知名品牌聯名、街區串聯等內容，也透過雙語官方網站、國際媒體行銷、外語導覽行程等朝向國際化品牌邁進，打造城市主題特色節慶。

邱正生指出，「大溪大禧」每年吸引大量遊客共襄盛舉，今年不僅在過往基礎上持續精進發展，也導入創新思維，包括7月22日的「百納祈福GO搖擺遊行」，以在地共創的「百納旗」為核心，首次邀集在地31個社頭、14所國小及大眾參與體驗，將結合快閃演出及傳統遶境精華藝陣，打造嘉年華般的沉浸式慶典遊行，是一大突破。

邱正生說，本次由時尚藝術家吳亮儀擔任策展人，其在傳統織繡品與慶典服飾的當代創新設計領域有非常傑出的表現，將媒合傳統藝陣與當代時尚共同跨界展演新型態走秀，神將、童仔與表演者將以迎神遶境拜廟及祝壽概念貫全場，集眾人之心力與大溪社頭共演8月5日的「百納時尚之夜」。

邱正生提到，在周邊商品部分，推出品牌聯名的悅氏礦泉氣泡水，目前已於全台全聯通路販售，同時也邀請在地商家響應推出「GO好物百納店」，14個店家以特色商品組成14種限定「關公大禮袋」，讓大家來大溪可以把好物帶回家，盼藉此擴大「2023大溪大禧」品牌效益。

文化局今年也首度架設「藝遊桃園文化行旅數位平台」，首波3檔主題集章活動搭配大溪大禧慶典，結合主要活動場館及合作店家，手機掃碼登入免費獲得活動數位集章和NFT，更多資訊可至「大溪大禧 Daxidaxi」臉書粉專（網址：https://reurl.cc/4oGLjv）查詢。