嘉義牛奶鳳梨第一次銷售到西日本地區，今農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、台農發董事長洪忠修、嘉義縣打貓果菜生產合作社理事主席陳映延等人一同見證牛奶鳳梨封櫃啟運。（呂妍庭攝）

嘉義農產行銷國際，獲日本山口縣最大連鎖超市「丸久超市」長期訂單肯定，而以往較少銷日的牛奶鳳梨，經日本船昌商事株式會社和台農發公司採購，將在山口縣丸久超市90間門市同步上架，這也是牛奶鳳梨第一次銷售到西日本地區，今農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、台農發董事長洪忠修、嘉義縣打貓果菜生產合作社理事主席陳映延等人一同見證牛奶鳳梨封櫃啟運，預計今年銷日目標100噸。

陳吉仲說，去年鳳梨外銷賣了2萬公噸，且價格還比前年漲了2元，今年到目前賣了1萬7000噸，強調不會因前年中國大陸禁鳳梨，就讓鳳梨產地受影響，「沒有把雞蛋放在同一個籃子」，現農產品外銷已大幅成長。

農委會主委陳吉仲說，2019年台灣水果外銷有8成到對岸市場，到去年為止到，中國大陸市場不到2％。（呂妍庭攝）

陳吉仲說，2019年台灣水果外銷有8成到對岸市場，到去年為止到，中國大陸市場不到2％，未來即使不回中國大陸市場，在農民、縣府和農委會合作下，勇敢把鳳梨賣到日本等高端市場，或許鳳梨外銷可以更永續，讓每產40萬噸鳳梨的農民可以維持收益。

陳吉仲誇翁章梁大力推廣嘉義農產至海外，去年牛奶鳳梨僅外銷69公噸，今年透過縣府、打貓合作社就有百公噸銷量，經過層層關卡的把關，送到日本餐桌吃起來會跟在台灣吃沒兩樣，過程要感謝縣府、台農發、打貓合作社及所有契作農民辛勞，未來也將以牛奶鳳梨為典範持續推廣到高端市場。

翁章梁指出，牛奶鳳梨由日本船昌商事株式會社及台農發採購，是牛奶鳳梨第一次要銷售至西日本地區，今天裝櫃就有1560箱共15.6公噸，預估到8月中前每周出口1櫃，外銷量達100公噸，相信以日本人的喜愛程度銷量會再更多。

陳映延提及，打貓果菜生產合作社從事外銷多年，大陸中斷引進台灣鳳梨後，他就不斷想辦法轉單，3年來都有成長，從600多噸至去年成長到800噸，相信今年應該會超過800噸，強調外銷產品需量身訂作，從田間就要進行管理，還說原本跟日方簽金鑽鳳梨300噸，目前已追加到450噸，相信牛奶鳳梨銷日不會只有100噸。