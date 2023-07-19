富邦悍將陣中受到流感侵襲，劉俊豪、岳少華因流感下二軍，另外，李宗賢、林哲瑄雖仍在一軍名單，但也在這波流感傷兵名單中，今天與味全龍的比賽，三壘由辛元旭鎮守、指定打擊王苡丞，外野則要視林哲瑄狀況而定。

陣中突然傳出一波流感潮，總教練丘昌榮也十分無奈，「團體生活就是這樣，都在一起就是很容易互相傳染。」

今天劉俊豪、岳少華因流感下二軍，拉上今天先發的江國豪、葉子霆，丘總說：「池恩齊有好一點，但體力還要恢復一下，宗賢也是流感，雖然沒下二軍，但今天不會到球場，在家休息1天。」

另外，林哲瑄在下午也因流感去看醫生，看診完畢後他立刻回到球場，他透露，早上全身發冷，有發燒症狀，能否出賽還需要視賽前練習而定。

上半季打得不錯的王正棠之前因為側腹拉傷尚未歸隊，丘昌榮表示，原本休息一段時間後覺得身體狀況復原得不錯，但在二軍比賽時又反應側腹緊繃，檢查後無大礙只是輕微發炎，「如果有比較好就會進快歸隊，但他很久沒比賽，可能會先讓他去二軍打個幾場。」