UBER計程車司機鍾瑋澤請求巡邏警車在前方鳴笛開道。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

「我車上有孕婦破水，快要生了！」台南市鹽埕派出所員警17日晚間遇到一輛UBER計程車駕駛攔下巡邏車求救，23歲駕駛鍾瑋澤因搭載一名孕婦與其母，孕婦已出現破水、出血，即將臨盆，鍾男載客後一遇上警車就請求協助鳴笛開道，原本20分鐘車程縮到7分鐘，順利將孕婦送抵郭綜合醫院，運將與警察的「愛心連線」，也讓平安產子的孕婦感動不已。

年紀輕輕的熱心運將鍾瑋澤平日在旅館上班，晚上兼職開UBER計程車，載到即將臨盆的孕婦，雖然心急但也安撫緊張的孕婦，「看到警車，會請警車幫忙開道」，話剛說完，他就看到路旁有1輛巡邏警車，二話不說立即攔下警車並告知員警原委，「請波麗士大人幫忙開道」。

鹽埕所員警蔡耀中、李品毅立刻駕駛巡邏車並鳴警笛，在計程車前方開道，原本預計需花費約20分鐘車程，在警方幫忙開道下，最後只花了約7分鐘抵達郭綜合醫院，臨盆孕婦也順利產子，母子均安。