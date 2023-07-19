全球為實踐2050淨零碳排，各產業積極端出減碳手段，康舒科技於10多年前即推出各項減碳措施，不但於2009年取得ISO 14064-1溫室氣體盤查第三方認證，之後更透過節能措施、裝設太陽能設施、簽署購電協議(PPA)、購買綠電憑證等方式，於全球各營運點落實減碳，今年6月在第三方查證後，經計算2022年溫室氣體範疇1、2排放量較前一年降低20.1%、範疇3更降低35.7%，達成年度減碳目標。

康舒科技董事長許介立表示，康舒透過科學減碳目標，與全球數千家企業共同為2050年控制全球升溫在1.5°C以下做出貢獻。未來將持續發揮影響力，結合價值鏈夥伴持續進行低碳轉型，透過綠色生產、綠色能源、綠色運具等多元策略達成SBT目標。

繼今年6月通過科學基礎目標倡議組織(Science Based Targets Initiative, SBTi)減碳目標符合性審核後，康舒科技今(19)日正式宣告「以2021年為基準年，2030年達成溫室氣體範疇1與2絕對減量45%，範疇3強度減量51.7%」為減碳目標。

康舒亦於2022年CDP(碳揭露專案)氣候變遷問卷與水安全問卷分別獲得B級與A-級成績，TCFD(氣候相關財務揭露)報告書兩度獲得SGS最高等級—標竿者Pioneer認證，以及EcoVadis永續評比Top 5% Gold Medal，展現康舒科技在氣候相關碳管理策略及績效上，深獲利害關係人肯定。

身為全球重要電源供應器廠商，康舒科技長期關注國際企業永續發展趨勢，並參與國際永續評比與倡議、響應品牌客戶的氣候目標。不僅在電源供應器的本業上採取提升產品能效、營運與製造端節能、研發綠色產品等策略，近年更積極佈局新能源事業及電動動力解決方案，提供低碳再生能源服務。

康舒科技永續長陳國隆指出，康舒的科學基礎減量目標採取1.5°C減排路徑，在公司持續成長下，2030年SBT減碳目標甚至是2050年淨零碳排，將是個嚴格的挑戰，未來康舒會把減碳重點放在強化循環經濟、供應鏈管理、與智慧化管理等面向，以確保減碳目標的實踐。