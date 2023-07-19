7-ELEVEN表示，自2018年起領先同業推動智慧零售實驗場域X-STORE，更成功將實驗場域中的智能服務擴散到全台超過1600個據點滿足商圈需求，累計吸引超過4000萬人次體驗，如自助結帳導入高來客門市、智FUN機導入封閉型商圈等。

繼連續6年以一年一店的速度推出6間未來超商X-STORE，統一超與科技研發領頭羊-工業技術研究院深度合作，藉由7-ELEVEN 經營的「OPEN POINT生態圈」串聯工研院「拿了就走解決方案（Grab & Go System Service）」，以「易體驗」、「可複製」、「高營運」三大特色，打造全台首家24小時開張、沒有母店相鄰的拿了就走無人超商「X-STORE 7」，消費者持OPEN POINT APP，即可一站輕鬆體驗AI、IoT等多重智能科技融合帶來的購物體驗，簡單又方便！門市端還可提升人力調度與營運力，開創未來智慧零售新典範。

統一超表示，為提升服務量能與質感的未來零售願景，「X-STORE 7」為全台首家沒有母店相鄰的X-STORE，只要1位店員即可開張營運！門市賣場無須店員長時間進駐，店長可藉由智能貨架、智能台帳系統、人流熱點分析，遠端即時監測店內商品庫存、銷售狀況、人流熱點，還能有效調度人力、機動性補貨，並持續優化商品結構掌握商機；此外，為打造有溫度的智能零售體驗，店內更首度引進7-ELEVEN全新打造的AI虛擬店員，應用AI模型以影像展演的方式，回覆顧客基本的商品、服務、活動等問題，若有更深入的顧客提問將切換第二模式，遠端進行真人互動，雙重客服切換模式滿足各種顧客需求。

為打造人人易體驗的無人超商，統一超顧客走進X-STORE 7入口閘道，持智慧手機開啟OPEN POINT APP內X-STORE的專屬QR Code，完成掃碼即可快速入店體驗，藉由人機綁定匿名式追蹤消費行為，透過「影像(Image)」、「重量(Weight sensor device)」、「多重感測(3D TOF(Time of flight))」3大智能系統，自動偵測、即時分析顧客從貨架上拿走的商品項目、數量，自動存入顧客專屬的雲端購物籃，離店前透過手機確認個人購物清單並完成「手機自助結帳」即可一秒離店，體驗科技帶來快速、便利、安心的購物流程。