為讓更多人認識新竹縣在地文學大師吳濁流，新竹縣從22年前就辦理吳濁流文藝營，今年由財團法人新竹縣文化基金會與吳濁流文學獎基金會合辦「吳濁流文學小旅行」，上百名家扶中心學員與隊輔老師，19日在文史工作者引領下，走讀吳濁流故居與地景生態，結合古早味遊戲，寓教於樂的學習文學、歷史並朗讀詩詞歌謠，收獲滿滿。

有鐵血詩人之稱的吳濁流，出生在新埔大茅埔，著有「亞細亞的孤兒」等知名的小說，並創辦台灣文藝雜誌。文化局副局長林益洲表示，新竹縣從22年前就辦理吳濁流文藝營，前幾年受到新冠疫情影響，轉型為吳濁流文學小旅行，用戶外走讀形式加上文學遊程設計，帶領民眾走進詩人當年生活創作的場域。

吳濁流故居保存土牆與竹椽構造，是一堂三橫的傳統客家傳統建築，新埔鎮籍的退休校長吳聲淼及其團隊在這次活動中，用幽默的方式帶著學員以客家海陸腔與四縣腔說唱吳濁流作品「回鄉」、「採茶」、「故鄉消息」等，在優美的樂音和讀書聲中，感受吳濁流詩詞歌謠之美。學員也體驗鐵罐推車、踩木頭高蹺與拉動大王椰子葉等古早味遊戲，見識祖先智慧。

新竹家扶中心主任沈俊賢說，今年營隊76名學員以頭前溪以南的客籍孩子為主，透過走讀吳濁流故居文化、品嚐客家飲食、聆聽宗祠等家鄉故事，提昇對家鄉、對客家文化的認同與自信。