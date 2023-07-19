台北市立動物園馬來貘「貘克」18日下午離世，園方表示，貘克發病前正與雌性馬來貘「貘莉」配對。由於與貘克一起生活的貘莉身體狀況一切正常，不排除貘克死因除與熱衰竭有關，也可能是免疫系統出問題、病菌感染所致，20日將由台大獸醫師團隊解剖，初步了解死因。

配合捷克布拉格動物園與北市動物園跨機構繁殖合作計畫，雄性馬來貘「貘克」2018年遠從捷克來台與雌性馬來貘配對，2020年起陸續與「貘芳」與「貘莉」誕下寶寶「貘豆」及「貘花豆」，去年未與貘芳配對成功，今年改為與貘莉配對至今，目前7歲9個月大，屬年輕個體，無任何病史，在15日之前未觀察到異狀。

針對外傳死因是熱衰竭，動物園發言人曹先紹表示，炎熱天氣可能使動物倦怠、食量變小，才不排除死因與熱衰竭有關，但考量到貘克一起生活的貘莉狀態正常，加上病程發展速度過快，也可能是免疫系統出問題、感染病菌。

曹先紹指出，預計20日上午由台大獸醫團隊為貘克解剖，第一時間僅能從外觀及被解剖的部位做紀錄，如果懷疑死因與病菌感染有關，需要花時間做更進一步檢調查。

由於貘克是從捷克布拉格動物園引進的個體，曹先紹說，已發信件告知布拉格動物園貘克不幸往生的消息。另外，貘克初期狀況為食量少、看起來疲憊，研判應密切觀察，未料17日病情直轉直下，園方只能儘速展開治療，來不及向布拉格動物園諮詢。

對於遺體處置方式，曹先紹表示，如確認有需要保存特定部位，會先行與病理解剖溝通，會盡可能留下樣本。