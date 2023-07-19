突然收到自己的裸體床照，真的會大吃一驚！北市聯醫陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰日前收到恐嚇信件，歹徒要求他「低調主動聯繫」，否則將公開他的特殊影片，隨信還附上蘇一峰躺在床上摟妹的假照片，其換臉變造的手法粗劣，讓網友直說：「笑死！技術也太差」，紛紛鼓勵蘇一峰報警提告。

「小弟我被恐嚇了…」蘇一峰今（19）日在個人臉書發文表示，最近突然收到一封電子信件，內容寫著：「蘇一峰先生，有人委託我們調查你，收到郵件立刻聯絡我低調處理，否則你的影片將會被公開」，隨信還附上一張「蘇一峰的照片」。

檔案點開後，是一張變色處理過的黑白照片，一男一女赤身裸體躺在床上，男子正臉面對鏡頭，左手環抱著女方。蘇一峰無奈表示，自己的形象照慘遭移花接木到情色照片上，他還找出原始形象照比對，鼻孔、眉毛的角度，以及鬢角長度都和情色照上如出一轍。

對此，蘇一峰不解，「有人要調查我？是誰要調查我呢？蘇醫師平常的發言，讓誰恨得牙癢癢的？」同時他也好奇，此事件若報警是否能夠找得到凶手，法院是否會提起告訴？

貼文曝光後，網友紛紛回應，「面對這種詐騙就是告起來就對了」、「笑死，合成技術也太差」、「小英被換臉，一秒就立法；蘇醫師被換臉，等等再等等」、「建議報警備案，算恐嚇罪了」、「看起來有夠假！就跟之前鬧很大的變臉影片一樣，支持蘇醫師提告」、「現在網軍的花樣也太多」。

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