台中一名人夫阿冠（化名）指控妻子小麗（化名），2021年間與陌生男人到汽車旅館開房間，怒告求償30萬元。法庭審理時，小麗辯稱，確實曾與男性友人到旅館，但是因當時下雨，2人才會去開房間「聊天」，且對方是「同性戀」；法官認為阿冠未舉證說明小麗與男友人有婚外情，因此駁回其告訴，判小麗免賠，可上訴。

據判決書指出，阿冠（化名）與小麗（化名）前為夫妻，案發後已離婚。阿冠指控，2021年4月29日某時許，小麗駕駛自用小客車搭載陌生男子前往某汽車旅館休息或住宿，依一般社會通念，小麗與該男子之往來已逾越普通朋友之分際，而有親密之男女私情往來，已侵害他的配偶權，致其精神上受有相當之痛苦，因此向小麗提告求償30萬元。

法庭審理時，小麗辯稱，2021年5、6月間某日與友人去汽車旅館，當天原本約在外面，因下雨才前往汽車旅館聊天，但2人並無逾舉行為，且該名友人是「同性戀」，她並沒有外遇。

法官勘驗阿冠提出之錄音內容，僅聽聞小麗曾與某男子、汽車旅館人員洽談休息一事，並於2分鐘後車輛熄火、1個半小時後車輛發動，至於該段錄音具體日期為何、當下情境為何、在場有無他人、2人是否於車輛熄火至發動間確實在汽車旅館房間內單獨相處，均無從得知。

法官認為，是否得以所謂「常情」來推論小麗確實與該名男子有婚外情，實非無疑，而阿冠也未能提出其他證據以實其說，因此駁回其上訴，判小麗免賠，可上訴。