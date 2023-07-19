高雄知名冰店「欣豐冰店」因冰品配料含有沙門氏桿菌，造成有民眾因此血便，最嚴重的兒童因此引起急性腎衰竭，住進加護病房救治。對此，國民黨智庫執行長柯志恩18日就表示，「雖然市府衛生局已有現場採驗，並勒令店家停業一周、處以罰鍰、限期改善，但我始終認為食安問題仍應以最審慎且嚴謹的態度來面對」，引發討論。

「欣豐冰店」冰品配料含有沙門氏桿菌，截至18日下午4時，共計44人因症就醫。衛生局持續掌握患者健康狀況穩定治療中，19日衛生局表示，所有通報就醫個案症狀穩定緩解中，無上或下消化道出血症狀，加護病房患童病況穩定，19日將轉入普通病房。

柯志恩18日在臉書上表示，「從小在屏東就愛吃冰，雖然媽媽總說女孩子少吃冰，但飯後一碗冰幾乎已是南部小孩的日常，夏天放學或假日也會跟同學相約騎腳踏車到糖廠或冰果室吃冰」，柯志恩也提及，「長大後來到台北念書，看到北部冰店不像南部這麼多一時很不習慣，在政大唸書時，選擇也不比現在多。所以來到高雄後，看到有許多特色冰店又再次喚起我的少女心」。

柯志恩也提到，「近日傳出有高雄冰店被驗出沙門氏桿菌，已有超過20人不適就醫、甚至住進加護病房的情況，讓大家人心惶惶」。最後柯志恩也強調，「雖然市府衛生局已有現場採驗，並勒令店家停業一周、處以罰鍰、限期改善，但我始終認為食安問題仍應以最審慎且嚴謹的態度來面對。針對冰品污染的源頭，不論是食材或冰塊等，任何環節都有必要儘速來釐清，不僅警示其他店家，也能讓民眾食得安心！」